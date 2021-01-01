2008 yılından beri Amerika'da yaşayan oyuncu ve sunucu Didem Erol, dünya evine girdi. Kariyerine ABD'de devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirerek ve kendine yeni bir hayat kurmuştu.
Uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşan Didem Erol, sürpriz bir kararla dün nikah masasına oturdu. Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu: “Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum... (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin..."
Onlar aradıkları aşkları uzaklarda buldu. Kiminin evlilikleri çocukla taçlandı, kimi de yollarını kısa sürede ayırdı. İşte yabancılara gönül veren ünlüler...
Son olarak SHOW TV'nin fenomen dizisi Ramo'da boy gösteren oyuncu Murat Yıldırım, Londra’da tanıştığı Faslı İmane Elbani’yle 25 Aralık 2016'da evlendi.
Haber spikeri Nazlı Tolga Hollandalı Lawrence Brenninkmeyer ile evlendi. Brenninkmeyer, uluslararası bir giyim perakendecisinde yöneticilik yapmaktadır.
Hande Ataizi 2012 yılında gazeteci eşi Benjamin Havrey ile evlenmişti. Ancak çiftin yolları 2018'de ayrıldı. İkilinin Leo adında bir oğlu var.
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