Eski manken Tuğba Özay, 2009 yılında İtalyan Ludovic Fattizzo evlenmişti. Çift yollarını kısa sürede ayırsa da, resmi olarak geçtiğimiz yıl boşandı. 10 yıllık evliliklerini noktalayan taraflardan Özay, "Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı... Artık herkesin kendi yolu." demişti.