Didem Dayıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Çukur dizisinde Cumali karakterini canlandıran Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu dünyaevine girdi. Sade bir törenle evlenen çiftin düğününe ise ünlü isimler de katıldı.

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue dergisinin internet sitesinde devam etti. 2013’ten bu yana Vogue Türkiye’de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor