Didem Balçın, kendi adına açılan fake hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrendi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada üzerinden takipçilerini uyardı:

"Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz."