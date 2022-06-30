Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme sezon finali yapıyor

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme sezon finali yaparak kısa bir ara veriyor.



“Hiçbir dert çözümsüz değildir, gerçekler elbet bir gün açığa çıkar” diyerek yola çıkan programda kayıpların yanı sıra birçok kapanmış dosya da yeniden açıldı. Yılın en iyi reality programı ödülünü alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında, Konya’da kaybolan 6 yaşındaki Yasin soruşturmasında aranmayan yerler 10 yıl sonra yeniden arandı, özel ekip kuruldu. Kayıp Yasin Şahin dosyası yeniden açıldı.





Ünlü futbolcu Gökhan Gönül yıllar sonra hiç tanımadığı kardeşi ile programda buluştu.



Gerçekleri ortaya çıkarmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında canla başla çalıştı. Mersin Silifke’deki obasında öldürülen Yılmaz Kılınç cinayeti programda yeniden ele alındı. Yıllardır gizlenen gerçekler tek tek ortaya çıktı. Türkiye aylarca cinayetin baş şüphelisi Rukiye Kılınç’ı konuştu. Ve Rukiye Kılınç hakkında 2015 yılında verilen kesinleşmiş beraat kararı kaldırıldı. Yapılan yayınlar ve ortaya çıkan gerçeklerle soruşturma yeniden hız kazandı.



Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında mercek altına alınan bir diğer konu da Samsun’da Çarşamba Nehri’nde ölü bulunan Emre Demiroğlu soruşturmasıydı. Ailenin umutlarının tükendiği anda yeni deliller ortaya çıkarıldı ve failler “kasten adam öldürme” suçundan yargılanmaya başladı.



Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, kısa bir aradan sonra gerçekleri ortaya çıkarmak için vazgeçmeden mücadeleye kaldığı yerden Show TV’de devam edecek.