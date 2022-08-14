Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme' yarın başlıyor!

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Başarılı iki sezonu geride bırakan Didem Arslan Yılmaz’la 'Vazgeçme’de tozlu raflara kalkan dosyalar yeniden açıldı. Türkiye günlerce bu olayları konuştu;

Konya’da kaybolan 10 yaşındaki Yasin davasında arama çalışmaları 10 yıl sonra tekrar başladı.

Türkiye’nin konuştuğu olaylara imzasını atan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de futbolcu Gökhan Gönül yıllar sonra hiç tanımadığı kardeşiyle buluştu.

Karanlığa gömülmüş sırlar açıklığa kavuştu! Ekipler Türkiye’nin dört bir yanında çalıştı. “Çözülmez” denilen davaları çözdü. Yılmaz Kılınç davasında 10 yılın ardından beraat kararı bozuldu.

Şimdi Didem Arslan Yılmaz, daha da güçlenen ekibiyle yeni sezona merhaba diyor. Gerçekleri ortaya çıkarmak, dertlere deva olmak için kaldığı yerden devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yarından itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!