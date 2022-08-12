Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme' pazartesi başlıyor

HABERTURK.COM

"Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir." diyerek, iki başarılı sezonu geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', "Mücadeleye giden yolda asla yalnız değilsiniz!" dedi, onlarca ailenin hayatına dokundu. "Çözülmez" denilen cinayetleri çözdü.

Didem Arslan Yılmaz ve ekibi gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye'nin dört bir yanında çalıştı. Tozlu raflara kalkan dosyalar tekrar açıldı. Karanlığa gömülmüş sırlar açıklığa kavuştu.

Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme', gerçekleri ortaya çıkarmak, dertlere deva olmak için pazartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme', yeni sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de!