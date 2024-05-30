Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ses getirdi: Emniyet Nihal için harekete geçti

REKLAM advertisement1

Nihal’i öldürmekle suçlanan Muhammet Basık’ın telefonunun 10 Ekim günü sinyal verdiği Serik ve Belek arasında bulunan Eminceler bölgesinde bugün arama çalışması yapıldı.

UZMAN KÖPEK MİA DA KATILDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Serik Asayiş Büro Amirliği, Köpek Eğitim Merkezi (KEM), Sualtı Arama Kurtarma, AFAD Ekipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına kadavra köpeği Mia da katıldı.

ÇEMBER DARALDI

Cinayet Büro amirinin tespit ettiği yeni alana iş makineleri girerken, Mia da Nihal’e dair bir iz aradı. Nihal Babayiğit burada mı gömülü, yoksa burada öldürülüp başka bir yere mi gömüldü sorusunun cevabı emniyetin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.