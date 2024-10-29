Diddy hakkında çocuklara cinsel saldırıdan iki yeni dava

İSTİSMAR ETTİĞİ ÇOCUĞU TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çocuğun Combs'un otel odasına götürüldüğü, orada yalnız bırakıldığı ve üçüncü bir kişi tarafından ilaçlı soda verildikten sonra Combs tarafından cinsel saldırıda uğradığı ifade edildi. Combs'un ayrıca olanları birine anlatmaması için çocuğu "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği kaydedildi.