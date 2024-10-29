Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Diddy hakkında çocuklara cinsel saldırıdan iki yeni dava - Magazin haberleri

        Diddy hakkında çocuklara cinsel saldırıdan iki yeni dava

        ABD'li rapçi Sean Combs hakkında, 10 ve 17 yaşında iki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle iki yeni dava açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs'a yönelik daha önce 100'den fazla kişiye cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara yenileri ekleniyor. Diddy, 10 ve 17 yaşında iki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yeni dava açıldı.

        • 2

          Dava dosyasında 2005 yılında oyuncu ve rapçi olmak isteyen 10 yaşındaki çocuğun, müzik endüstrisi temsilcileriyle görüşmek ve seçmelere girmek üzere ailesiyle birlikte California'dan New York'a geldiği, Combs'un kendisiyle özel görüşmek istediği belirtildi.

        • 3

          İSTİSMAR ETTİĞİ ÇOCUĞU TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

          Çocuğun Combs'un otel odasına götürüldüğü, orada yalnız bırakıldığı ve üçüncü bir kişi tarafından ilaçlı soda verildikten sonra Combs tarafından cinsel saldırıda uğradığı ifade edildi. Combs'un ayrıca olanları birine anlatmaması için çocuğu "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği kaydedildi.

        • 4

          İkinci davada da 2008 yılında Combs'un yapımcılığını üstlendiği ünlü televizyon programı 'Making the Band' için seçmelere katılan 17 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

        • 5

          EYLÜL AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI, 20'DEN FAZLA DAVA AÇILMIŞTI

          Öte yandan 54 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, sektördeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor.

        • 6

          Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Daha önce kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Diddy, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Combs hakkında 20'den fazla dava açılmıştı.

          Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

          Fotoğraflar: İHA, Shutterstock, Backgrid USA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa