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        Haberler Gündem Güncel Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cenap Ekinci tutuklandı | Son dakika haberleri

        Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cenap Ekinci tutuklandı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cenap Ekinci, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Ekinci, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:51
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        Dicle Üniversitesi öğretim üyesi tutuklandı
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        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemden Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yaptı.

        Ekinci, "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgur Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır. İdlip ve Tartus üzerinden Sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak. Rusya’nın çekileceği Tartus, Kuzey Halep, İdlip, Afrin yeni devlete dahil olacak”, “7 Ekim/30 Kasım… Bu iki filmin sonu aynı olacak... Uyarmadı demeyin! #Rojava”, “Yeni bir ‘KOBANİ hüsranı ve sonu’ yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü...” gibi paylaşımları nedeniyle, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı.

        İfadesinin ardından gözaltına alınan Ekinci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinde terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Cenap Akıncı, çıkarıldığı mahkemede ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı. Ekinci, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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