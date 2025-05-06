DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DİB MBSTS sonuçları için heyecan dorukta. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan Cumartesi düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, yaklaşık 50 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları 6 Mayıs 2025 Salı bugün erişime açılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, DİB MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı.
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2025 DİB MBSTS sonuçları için nefesler tutuldu. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı…
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2025 DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 2025 DİB MBSTS sonuçları 06 Mayıs Salı bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.
ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.
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DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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DİB MBSTS NEDİR?
DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.
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