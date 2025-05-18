Di Maria, Benfica'ya veda etti!

Portekiz Ligi'nin son haftasında Sporting Braga'yla 1-1 berabere kalan Benfica'nın yıldızlarından Angel Di Maria, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Dİ MARİA'DAN BENFİCA'YA VEDA

Di Maria, açıklamasında, "Bu formayla oynadığım son lig maçıydı." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, sosyal medyadan açıklamasında, "Ligde istediğimiz sonuç bu değildi. Hedefimize ulaşmak için çok çalıştık. Bu kadar uzun bir yılın ardından bu şekilde bitirmek çok acı! Bu formayla oynadığım son lig maçıydı ve bu formayı yeniden giyebildiğim için çok gurur duyuyorum. Pazar günü bir final maçı var ve kazanmak için tüm gücümüzle sahaya çıkacağız. Benfica taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Sporting'e kaptıran Benfica, ezeli rakibi ile gelecek hafta pazar günü Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Benficada bu sezon 39 maçta süre bulan Angel Di Maria, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.