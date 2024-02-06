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        DHKP/C mensubu 3 kişiye gözaltı

        İstanbul'da terör örgütü DHKP/C mensubu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:52 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:52
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        DHKP/C mensubu 3 kişiye gözaltı
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        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve burada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın cesetleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        SLOGAN ATAN 3 KİŞİYE GÖZALTI

        Kurumun bekleme salonunda slogan attıkları ve DHKP/C terör örgütü mensubu oldukları öğrenilen Selda Ö, Meryem Ö. ve Merve D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

        İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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