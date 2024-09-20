2024 DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. 100 binden fazla adayın başvurduğu sınav 30 ilde aynı anda yapılacak ve adaylara 60 dakika verilecek. Öte yandan, sınava girilecek okul, sınıf ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri de erişme açıldı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bu Pazar günü gerçekleştirilecek. 142 bin 482 adayın başvurduğu sınav 30 ilde ve 35 sınav merkezinde yapılacak. Memur adaylarının sınava girerken yanında bulundurması gereken DHBT sınava giriş belgesi ekranı erişime açıldı. İşte, DHBT hakkında merak edilen detaylar ve DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..
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2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.
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2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI
ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.
2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?
DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.