Dikey Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt ve elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre DGS üniversite kayıtları için süreç 2 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenerek ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 e-devlet DGS üniversite kayıt ekranı…