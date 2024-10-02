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        Haberler Bilgi Gündem DGS ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI (e-devlet) 2024-2025: DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        DGS üniversite kayıtları başladı! 2024-2025 DGS üniversite e-kayıt ekranı ve gerekli belgeler

        2024 DGS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Binlerce aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Merakla beklenen DGS üniversite kayıt dönemi de bugün itibarıyla başladı. Adaylar, e-kayıtlarını "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" üzerinden gerçekleştirecek. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman bitecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 DGS üniversite kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 07:45 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:30
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt ve elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre DGS üniversite kayıtları için süreç 2 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenerek ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 e-devlet DGS üniversite kayıt ekranı…

        • 2

          DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

          2024-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var.

          DGS üniversite kayıtları için süreç bugün başladı.

        • 3

          2024-2025 DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2 Ekim-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıtlar ise 2 Ekim-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 7 Ekim saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

          E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

          Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

        • 6

          KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

          2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi

          3. Nüfus cüzdan fotokopisi

          4. Vesikalık fotoğraf

          5. Transkript (onaylı)

          6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)

          7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

          (Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)

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