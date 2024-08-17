DGS sonuçları öğrenme ekranı 2024: ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, duyuru geldi mi?
DGS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da düzenlenmişti. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber son dakika ÖSYM duyuruları yakın takibe alındı. Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2024 DGS sonuçları sorgulama ekranı…
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Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. İki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek için yapılan sınav 30 Haziran'da tamamlandı. Şimdi tüm gözler ÖSYM’den gelecek ‘DGS sonuçları açıklandı’ son dakika duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar adaylara yol gösterecek. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, duyuru geldi mi?
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2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.
Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.
Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
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