DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi belli oldu mu?
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans tamamlamak isteyen 300 binden fazla öğrenci DGS sınavına girdi. Sınavdan sonra adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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312 bin 855 adayın katıldığı DGS sınavı 30 Haziran'da yapıldı. Şimdiden öğrenciler DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek. İşte, 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.
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2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.