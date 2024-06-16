Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri açıklandı! DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milyonlarca öğrenci yaklaşmakta olan DGS sınavı için gün sayıyor. İki yıllık ön lisansı, dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girilen DGS sınavı için ÖSYM sınav giriş belgeleri ilan edildi. İşte, 2024 ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na kısa bir süre kaldı. İki yıllık ön lisans eğitimini, dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler merakla sınav giriş belgelerinin ne zaman ilan edileceğini merak ediyordu. Sonunda ÖSYM sınav giriş belgesi sistemini açtı. İşte, 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        • 2

          2024 DGS NE ZAMAN?

          2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

        • 3

          DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          DGS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM tarafından ilan edildi. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

          DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM'nin 2024 takviminde DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih yer almıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Habertürk Anasayfa