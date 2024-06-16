Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri açıklandı! DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Milyonlarca öğrenci yaklaşmakta olan DGS sınavı için gün sayıyor. İki yıllık ön lisansı, dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girilen DGS sınavı için ÖSYM sınav giriş belgeleri ilan edildi. İşte, 2024 ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na kısa bir süre kaldı. İki yıllık ön lisans eğitimini, dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler merakla sınav giriş belgelerinin ne zaman ilan edileceğini merak ediyordu. Sonunda ÖSYM sınav giriş belgesi sistemini açtı. İşte, 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.
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DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
DGS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM tarafından ilan edildi. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
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DGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2024 takviminde DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih yer almıyor.