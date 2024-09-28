2024-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlk yerleştirme sonucu herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise dikey geçiş ikinci yerleştirme tarihleri için araştırmalara başladı. Peki,DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2024 DGS ek tercih takvimi ve kılavuzu ile ilgili son durum...