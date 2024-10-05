Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercih tarihleri 2024: DGS ek tercih var mı, ek tercih nasıl yapılır?

        DGS ek tercih tarihleri 2024: DGS ek tercih var mı, ek tercih nasıl yapılır?

        DGS ek tercih tarihleri ilk tercihlerinde bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Geçen sene Ekim ayında ek tercih yapılmıştı. Peki DGS ek tercih tarihleri ne zaman? DGS ek tercih var mı, ek tercih nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS ek tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçları duyuruldu. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerine odaklandı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

        • 2

          DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

          Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak.

          DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

          Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

        • 3

          DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Habertürk Anasayfa