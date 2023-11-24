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        Haberler Gündem Eğitim DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde alınacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi...

        DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2024 DGS sınav tarihi...

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için çalışmalarına devam eden öğrenciler, DGS 2024 ile ilgili araştırmalarını iyice artırdı. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla beraber gündem olan; 2024 DGS başvurlarının ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğine dair soruların cevaplarını derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:03
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        • 1

          2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter dökecek binlerce öğrenci, bu yılın Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihlerini ve söz konusu sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

          ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        • 4

          DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

          DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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