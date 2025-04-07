DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık eğitime çıkarmak isteyelerin tercih ettiği DGS sınavı Temmuz ayında yapılacak. Sınav öncesinde adayların başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
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DGS başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Sınav sonuçları ÖSYM adresinde olacak. Peki DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?
DGS başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
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DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
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