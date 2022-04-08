Dezenfektan kullanımı 2020 yılında koronavirüs pandemisinin Türkiye’de de başlaması ile artmaya başladı. Virüsten korunmak isteyen kişiler gün içinde ellerini temizlemenin yanı sıra evlerinde de dezenfektan kullanımına ağırlık verdi. Pandeminin devam ettiği Ramazan ayında da hijyeni sağlamak isteyen kişiler dezenfektan kullanımının orucu bozup bozmadığını merak ediyor. İşte, ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların dezenfektan kullanmak oruç bozar mı? sorusunun bilinmeyen cevapları.

Dezenfektan Orucu Bozar Mı?

Koronavirüs pandemisinin hala devam ettiği bu günlerde Ramazan ayını karşılayan Müslümanlar, oruçlarının zarar görmemesi için araştırma yapmaya ve merak ettiklerini cevaplandırmaya devam ediyor. Oruç tutan Müslümanların merak ettiği konulardan biri de dezenfektan kullanmanın oruç üzerindeki etkisi. Dezenfektan koronavirüs dönemi ile hayatımıza giren ve yoğun bir şekilde kullanılan bir hijyen maddesi. Bu yüzden kişiler gün içinde toplu taşıma kullanımını yaparken ya da dışarı çıkarken dezenfektan kullanımına devam etmek istiyor. Ancak içeriğinde alkol olan bir madde olduğu için orucu bozan bir madde olarak algılanabiliyor. Ancak oruçlu kişilerin dezenfektan kullanımının orucu bozması söz konusu değildir.

Ele Dezenfektan Dökmek Oruç Bozar Mı?

Pandemi döneminde hem dezenfektan hem de kolonya kullanımı oldukça arttı. Kişiler ellerini yıkamanın yanı sıra ekstra bir koruma sağlamak için ellerini de dezenfektan ile temizler. Ele dezenfektan kullanımının orucu bozmadığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da açıklanmıştır. Bu yüzden kişiler, oruçlu oldukları süreç içerisinde dezenfektan kullanımına devam edebilir.

Dezenfektan Kokusu Oruç Bozar Mı?

Ramazan ayı içerisinde kişiler ellerini dezenfektan ile temizleyebileceği gibi dezenfektanı koklayabilir. Bu durumda da oruç bozulmaz. Çünkü orucun bozulması için vücuda bir yiyecek ya da içecek girmesi gerekmektedir. Dezenfektan kokusu ise ne içecek ne de yiyecek yerini tutmaz. Bu yüzden orucun bozulması gibi bir durum meydana gelmez.