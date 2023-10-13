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        Haberler Gündem 3. Sayfa Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var! - En son haberler

        Orman devriye görevinde arazöz devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, ormanda devriye görevinde bulunduğu sırada uçuruma devrildi. Arazöz'ün altında kalan 1 personel hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:32
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          Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        • 2

          Kaza, saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde meydana geldi.

        • 3

          Muratcan Uygun idaresindeki Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi.

        • 4

          Kazada, arazöz sürücüsü Muratcan Uygun ile yanında bulunan Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralandı. Arazözdeki personellerden Arda Yılmaz ise, araçtan fırlayıp arazözün altında kaldı.

        • 5

          Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından yola çıkarıldı.

        • 6

          Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        • 7

          Arazözün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenen Arda Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye tarafından çalışma başlatıldı.

        • 8

          Ekiplerin, çalışmaları sürerken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Samet Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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