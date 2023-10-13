Orman devriye görevinde arazöz devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, ormanda devriye görevinde bulunduğu sırada uçuruma devrildi. Arazöz'ün altında kalan 1 personel hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde meydana geldi.
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Muratcan Uygun idaresindeki Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi.
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Kazada, arazöz sürücüsü Muratcan Uygun ile yanında bulunan Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralandı. Arazözdeki personellerden Arda Yılmaz ise, araçtan fırlayıp arazözün altında kaldı.
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Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından yola çıkarıldı.
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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Arazözün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenen Arda Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye tarafından çalışma başlatıldı.
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Ekiplerin, çalışmaları sürerken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Samet Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.