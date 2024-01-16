Devrim Yakut'un ayağı kırıldı
Devrim Yakut'un ayağı kırıldı. Oyuncu Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler Yakut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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Enis Arıkan, yayımladığı son fotoğraf ile Devrim Yakut'un hayranlarını telaşlandırdı.
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Devrim Yakut'un ayağını kırdığı Enis Arıkan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yakut'u zor gününde Arıkan'ın yanı sıra meslektaşları; Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler Yakut yalnız bırakmadı.
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"AŞK BAHÇEM AYAĞINI KIRMIŞ"
Arkadaşlarıyla birlikte Devrim Yakut ve eşi Alper Kut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Enis Arıkan o anları da "Aşk bahçem ayağını kırmış" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Devrim Yakut da "Canlarım geçmiş olsuna gelmiş. Evde bayram havası..." ifadelerini kullandı.