Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Devrim Özkan evlilik iddialarına açıklık getirdi - Magazin haberleri

        Devrim Özkan evlilik iddialarına açıklık getirdi

        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan Uruguay'da romantik bir evlenme teklifi aldığı yönündeki iddialara açıklık getiren Devrim Özkan; "Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 08:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan’ın doğum günü kutlaması, futbol dünyası ve magazin camiasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kutlama sonrası mekândan ayrılan isimler, objektiflere yansıdı.

        • 2

          "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

          Kutlamaya sevgilisi Lucas Torreira ile katılan Devrim Özkan mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa bir süre önce Torreira ile sevgilisinin doğup büyüdüğü yer olan Uruguay'a giden ve oradan romantik bir evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Özkan; "Şu an öyle bir şey yok. Olduğu zaman söz, söyleriz" dedi.

        • 3

          "HER ZAMAN TAKTIĞIM YÜZÜĞÜM"

          Devrim Özkan ardından muhabirlerin parmağındaki yüzükle ilgili soruları karşısında ise "Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm" diyerek utangaç bir tavır sergiledi.

        • 4

          İKİNCİ BEBEK GELİYOR

          Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı da kızı Alara ve eşi Zara ile birlikte katılan isimler arasında yer aldı. Zara Hanım'ın hamile olduğu dikkatlerden kaçmadı. Zara Hanım'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü. Ünlü futbolcu, bebeğin cinsiyetine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        • 5

          Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da geceye katılan isimler arasındaydı. Mekân çıkışında gazetecilere selam veren Yılmaz, daha sonra hızlı adımlarla otomobiline binip oradan ayrıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Habertürk Anasayfa