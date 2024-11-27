Devrim Özkan evlilik iddialarına açıklık getirdi
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan Uruguay'da romantik bir evlenme teklifi aldığı yönündeki iddialara açıklık getiren Devrim Özkan; "Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan’ın doğum günü kutlaması, futbol dünyası ve magazin camiasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kutlama sonrası mekândan ayrılan isimler, objektiflere yansıdı.
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"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Kutlamaya sevgilisi Lucas Torreira ile katılan Devrim Özkan mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa bir süre önce Torreira ile sevgilisinin doğup büyüdüğü yer olan Uruguay'a giden ve oradan romantik bir evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Özkan; "Şu an öyle bir şey yok. Olduğu zaman söz, söyleriz" dedi.
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"HER ZAMAN TAKTIĞIM YÜZÜĞÜM"
Devrim Özkan ardından muhabirlerin parmağındaki yüzükle ilgili soruları karşısında ise "Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm" diyerek utangaç bir tavır sergiledi.
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İKİNCİ BEBEK GELİYOR
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı da kızı Alara ve eşi Zara ile birlikte katılan isimler arasında yer aldı. Zara Hanım'ın hamile olduğu dikkatlerden kaçmadı. Zara Hanım'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü. Ünlü futbolcu, bebeğin cinsiyetine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da geceye katılan isimler arasındaydı. Mekân çıkışında gazetecilere selam veren Yılmaz, daha sonra hızlı adımlarla otomobiline binip oradan ayrıldı.