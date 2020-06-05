24 Temmuz tarihinde İstanbul´da düzenlenecek olan dövüşte Hırvat Mario Katic ile kozlarını paylaşacak olan Devrim Akarsu, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mart ayında gerçekleşecek olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonda, geceye damgasını vurması beklenen maçta 75 kiloda Hırvat rakibi Mario Katic karşısında kazanacağından emin olan Akarsu özel açıklamalarda bulundu.
Çalışmalarına başladığını belirten Akarsu, "Mart ayında olacaktı maç, koronavirüs sebebiyle temmuz ayına ertelendi. Mario Katic, kendisi Hırvat. Kendisinin de şampiyonlukları var, sert bir dövüşçü. 75 kiloda dövüşeceğiz. Türkiye´de, ülkemde dövüşeceğiz. Her zaman centilmen olacağız. Kimin kazanacağı şimdiden belli. Türk´ün gücü her zaman Türk´ün gücüdür" diye konuştu.
"EVDE ÇALIŞTIĞINDA SALONDAKİ GİBİ VERİM ALAMIYORSUN"
Koronavirüs dönemindeki çalışmalarına da değinen dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Akarsu, "Evde pek fazla bir şey yapamadık. İmkanlarımız ne el verdiyse onları yaptık. Fazla kilo almamaya çalıştık, beslenmemize dikkat ettik. Her 2 günde bir 1, 1,5 saat kadar antrenmanlar yaptık. Tabii salondaki gibi verim alamıyorsun evde çalışmada. Açıkçası çok verimli geçmedi, öyle söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.
"ŞU AN BİRÇOK FUTBOLCU İLE ÇALIŞIYORUM"
Özellikle koronavirüs döneminde futbolculara bireysel antrenmanlarda yardımcı olan Devrim Akarsu, "Çok ünlü futbolcularla tanıştım, çalıştım; Ronaldo gibi, Nani gibi. Şu anda Fenerbahçe´de Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues; Beşiktaş´tan da Lens ile çalıştım, hala da çalışıyorum. Roman Neustadter de tabii Moskova´ya transfer oldu, kendisiyle bireysel olarak uzaktan erişim ile kameradan antrenman yaptık. Aynı zamanda bu süreçte Nani, Hasan Ali Kaldırım ile yine kameradan bireysel antrenmanlar yaptık. Elimizden geldiğince hem kendimize hem de futbolculara yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE´NİN EN FİT FUTBOLCU HASAN ALİ KALDIRIM"
"Koronavirüs sürecinde grup halinde çalışmadıkları ve adale çalışmalarını yapmadıkları zaman maça girdikleri zaman sakatlanma riskleri artıyor" diyen Akarsu, "Çoğu futbolcunun bu riski daha da yükseliyor. Bunun için elimizden geldiğince çalışmalar yaptık futbolcularla bu risklere karşı. Şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe´nin en fit futbolcusu Hasan Ali Kaldırım´dır" şeklinde konuştu.
Akarsu son olarak ise, kick-boks sporuna önem verilmesini diledi.
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