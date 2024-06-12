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        Haberler Gündem 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:17
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        Devrilen traktörün altında can verdi
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        Aydın'daki kaza, Elderesi Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Naci Lüle traktör ile tarla sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düşmesi sonucu yaşanan kazada traktör altında kaldı.

        Yaşanan kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ekipleri ve Çine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Neci Lüle’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Lüle’nin iki kız evladı olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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