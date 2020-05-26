Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Fıstıklıdağ kırsal mahallesinde bulunan fıstık bahçesinde bakım yaptıktan sonra traktörüyle evine dönen Ali Tatlı (75),direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza sonucu devrilen traktörün altında kalan Tatlı, olay yerinde hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Tatlı’nın cenazesi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.