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        Haberler Televizyon Devran kardeşinin intikamını aldı

        Devran kardeşinin intikamını aldı

        SHOW TV ekranlarına damgasını vuran 'Deha', dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle ilgiyle izlenen dizi, 7'nci bölümüyle soluksuz izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:03
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        Pazar akşamları SHOW TV ekranlarına damgasını vuran, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ilgiyle izlenen dizi, 7'nci bölümüyle soluksuz izlendi.

        ‘Deha’; ABC1 20+’da 6,12 izlenme oranı (reyting) 15,37 izlenme payı (share), AB’de 5,77 izlenme oranı (reyting) 16,27 izlenme payı (share), Total’de de 5,25 izlenme oranı (reyting) 14,19 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, SHOW TV’de ekranlara gelen ‘Deha’, temponun hiç düşmediği 7'nci bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

        Dizi, #Deha etiketiyle 3 saat 35 dakika X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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        'DEHA’NIN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Devran, Boran’ın katili Çağlar’la ilk kez yüzleşti. Onu yakaladığını düşündüğü anda ise Çağlar’ın yardımına Cesur yetişti ve Devran’ı atlatmasını sağladı.

        Devran, kardeşinin katilinin peşinde;

        Devran ise Cesur’un düşündüğünden daha fazla işin içinde olduğunu fark ederken ondan hesap sordu. Cesur ise Devran’ı oyalarken Devran’ın Boran’ın katiline yaklaşmasını geciktirdi.

        Devran ve Cesur’un kavgası;

        Bütün bunlar yaşanırken Devran, İmre’den dolayı küsen Esme’nin gönlünü almaya çalıştı. İkilinin karşısına her fırsatta İmre çıkmaya devam ederken Devran’ın yaptıkları Esme’nin kırgınlığını geçirmeye yetmedi. Karga’nın Hakim’in batık şirketine yatırım yaptığını öğrenen İskender bundan sonra Karga’nın onunla çalışmayacağından tedirgin olup bunun için Devran’ı suçladı. Kendine yeni bir ortak bulmanın zamanı geldiğini düşünen İskender bu sefer ağını Ferman’a attı. Ceylan okulda kopya almak için evdeki paralardan sınıftaki arkadaşlarına teklif edince Devran aldığı telefonla soluğu Ceylan’ın okulunda aldı. Devran, Cesur’un peşinden Boran’ın katiline yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan’ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalıştı. Devran Ceylan’a doğruları göstermeye çalışırken İskender de Ferman’ı ağına düşürmek için kendi hayat dersini verdi. Bütün bunlar yaşanırken Cesur, Çağlar’ı yurtdışına gönderme planları yaptı ve çocuğunun hayatını kurtarmaya karşılık onu gitmeye ikna etti. Devran’ın Cesur’u kendine denk görmediğini her fırsatta belli etmesi Cesur’un ona karşı kinlenmesini sağlarken bir yandan da Devran’a açık vermesine sebep oldu.

        Devran’ın hesap sorma tarzı;

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        Gülce ise eve katkı sağlamak için yeniden temizlik işlerine dönmeye karar verdi. İş için çağrıldığı eve gittiğinde ise onu bir sürpriz bekliyordu. Aysel’i evin misafiri olarak karşısında gören Gülce, her şeyi bırakıp evi terk etti. Devran, Çağlar’ın izini Cesur üstünden sürerken doğru adımları atarak katile ulaşmayı başardı. Bölümün heyecan dolu finalinde ise Devran, Çağlar’ı yakalamayı başardı ve kardeşinin intikamını aldı. ‘Çağlar’ın ölmesi Devran’ın hesaplaşmasının sonunu mu getirdi?’ sorusunu akıllarda bırakırken yeni bölüme dair merakı yükseltti.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

        BURÇLAR

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