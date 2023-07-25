Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut oldu

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Bursa’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine taşınırken merdivenlerden düşüp Çanakkale Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan 66 yaşındaki devlet ses sanatçısı Mehmet Ertürk’ün geçtiğimiz hafta cuma günü beyin ölümü gerçekleşti. Sağlığında organlarının bağışlanmasını isteyen Ertürk’ün böbreklerinden biri 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan ve 6 aydır sırada bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay’a nakledildi.

"30 YIL HERKES KAHRIMI ÇEKTİ"

2 saatlik başarılı bir operasyon sonucu böbrek nakli olan İsa Bay, "Tansiyon yüksekliğinden böbreklerimi kaybettim. 30 yıl boyunca kahrımızı çeken hemşirelerimiz ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Cumartesi günü sürpriz oldu, buraya geldik. Başta Bülent hocam olmak üzere Salih, Ferhat ve Hüseyin hocama teşekkür ediyorum. Benim için canla başla mücadele ettiler. Bana bu böbreği taktılar, şu anda durumum çok iyi" şeklinde konuştu.

İsa Bay, "30 yıldır diyalize girdiğim için hiç heyecanım yoktu ama nakil olacağı içime doğuyordu. Evden gelirken de hissettim söyledim bunu. ‘Bana nakledilecek bu böbrek’ dedim. 2 ay önce de nakil için çağırılmıştım. Onda umudum yoktu. Vatandaşlarımız duyarlı olsunlar. Böbreklerini, ciğerlerini, kornealarını bağışlasınlar. Bağışlamazlarsa 3 gün sonra toprak olacak. Bağışlasalar bugün olduğu gibi 5 kişinin hayatı kurtulur" dedi.

AMELİYATI 2 SAAT SÜRDÜ

Opr. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu ise, "Süreç öncesi ve sonrasıyla beraber 24 saatlik bir süreç. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hastamız 2. gününde. Şu an her şey normal ilerliyor. İnşallah süreç bu şekilde tamamlanır, diyalizden kurtarmış bir şekilde hastayı tabucu ederiz. Çok sık gözlenen bir durum değil. Maalesef diyaliz ömrü çok kısa. Hastamız 11 yaşından beri hemodiyaliz tedavisi alıyor. Sağlıklıydı, gayet başarılı bir diyaliz tedavisi almış. Bu süreçte yanında olan tüm hemşire arkadaşlara teşekkür etmek lazım. Başarılı bir ameliyat oldu. İnşallah bundan sonra da süreç iyi ilerleyecektir. Böbrek nakli sadece bir ameliyat değil, inüsifasif bir tedavi alınan süreç başladı. Ameliyat gecesinden itibaren hasta yoğun bir şekilde inüsifasif tedavi alıyor. Bu tedavilere uygun hareket ettiği sürece, tedavilerini düzenli yaptırdığı sürece bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz açıkçası. Düzenli tedavi ve düzenli takip bu tür hastalıklarda şart. Ameliyat 2 saat civarında sürdü. Ameliyat sonrası yoğun bakımda 8 saat takip ettik. Daha sonrasında normal yatağına aldık. Bazı endikasyon durumları oluyor böbrek naklinde. Özellikle bizi zorlayan durum, bazı riskler. Zor bir ameliyat olduğu için bazı riskler oluyor. Bazen 8-10 arası hasta çağırılıp testler yapıldığında en uygun hastaya böbrek nakli gerçekleştiriliyor. Hastamız da bize gelen listede en üstte yer alan hastaydı. Bir sorun olmadığı için nakli gerçekleştirdik. Cerrahi süreç bittikten sonra, yani yara iyileşmesi bittikten sonra 6’ncı günde odasına çekiyoruz. Sağlıklı bir böbrekle hastayı taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Dr. Ferhat Oto ise, "Hastamızın ameliyat süreci başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra takip ediyoruz. İlaç seviyelerini takip ediyoruz. İstediğimiz seviyeye geldiğinde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Daha sonra polikliniklerde takibine devam ediyoruz. Böbrek naklinden sonra yaşam kalitesi daha da artacaktır. Bu nedenden dolayı organ bağışı çok önemli" dedi.