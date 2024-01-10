DEVLET MEMURLARININ 2024 YEMEK BEDELLERİ NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 7,70 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 13,09 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 16,26 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 21,07 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 28,06 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 31,41 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.