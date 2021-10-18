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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin ataması eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

YILDA 3 ATAMA YAPILIYOR

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu amaçla yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55.862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.