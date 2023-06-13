Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Dev satın alma mahkemeye taşındı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji şirketi Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulundu

Giriş: 13.06.2023 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
Dev satın alma mahkemeye taşındı
AA

FTC'nin San Francisco'daki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, Microsoft'un Activision'ı satın almasına izin verilmesi durumunda, pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarıldı.

Başvuruda, rekabetin zarar görmesini önlemek için geçici bir ihtiyati tedbirin gerekli olduğu savunulurken, mahkemeden yasaklama emri talebinde bulunuldu.

Microsoft'un Başkan Yardımcısı Brad Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Davamızı federal mahkemede sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, "ABD'deki yasal sürecin hızlandırılmasının nihayetinde piyasaya daha fazla seçenek ve rekabet getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB ONAY VERDİ

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesinin tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sandık görevlisi ücreti son durum
Sandık görevlisi ücreti son durum
"Gökyüzü gözlem etkinliği"
Üç büyük kentte sağanak! Meteoroloji'den 32 kent için
Üç büyük kentte sağanak! Meteoroloji'den 32 kent için "sarı" alarm!
Çorum’da 19 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Çorum’da 19 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.