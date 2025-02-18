Dev derbide hakem bilmecesi!

ORTA HAKEM DE YAPANCI OLURSA ÜZERİNDE DURULAN İSİMLER CLEMENT TURPIN, ISTVAN KOVACS VE SLAVKO VINCIC

Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.