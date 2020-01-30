Dev barajlarda deprem incelemesi

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’nin, aralarında Keban’ın (1330 megavat) da bulunduğu en büyük barajları, Fırat Havzası üzerinde yer alıyor. Keban’da elektrik üretiliyor; akan su nehir üzerindeki diğer barajda tutuluyor.

Keban’ın ardından Karakaya (1800 megavat) ve Atatürk (2400 megavat) aynı sudan yararlanıyor ve elektrik üretiyor. Bu nedenle Keban, gerek tuttuğu su miktarı gerekse de konumu dolayısıyla ülkenin elektrik üretimi ve planlamasında son derece önemli bir yere sahip.

EN UCUZ KAYNAK

Su, en ucuz ve çevre dostu elektrik üretim kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede hidroelektrik santrallardan (HES) üretilen elektriğin birim maliyeti, kuruş düzeyinde hesaplanıyor. Özellikle devletin sahip olduğu dev barajlardan elde edilen elektrik, ortalama üretim maliyetlerini düşürüyor. Ekonomiye ve tüketicilere bu yönüyle ciddi katkı sunuyor.

DEV BARAJLARDA DEPREM İNCELEMESİ

Enerji yönetimi, Elazığ ve Malatya depremi sonrasında elektrik üretiminin itici gücünü oluşturan bölgedeki dev barajlarda bir dizi teknik çalışma ve inceleme yaptı. Depremin, Elazığ sınırlarında yer alan başta Keban olmak üzere barajların gövdelerini etkileyip etkilemediği incelendi. Bu çalışmayı, söz konusu santralların sahibi olan Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) yürüttüğü belirtildi.

Peki, sonuç ne? Dev barajlarda bir sorun var mı? Kaynaklar, deprem sonrasında barajlarda bir çalışma yapıldığını belirterek, “Gerekli incelemeler yapıldı. Baraj gövdelerinde herhangi bir sorun söz konusu değil” dedi.