Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin sözleri Fed'den faiz artırımı beklentilerini yükseltti. Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada mart ayı için net bir faiz artırım sinyali verirken artık varlık alım programını da sonlandırmanın vaktinin geldiğini belirtti.

Bu sözlerin üzerine Nomura ve BNP'nin ardından Deutsche Bank da Fed'den beklediği faiz artırımı miktarını yukarı çekti.

Fed'in Mart ve Haziran arasındaki her toplantıda faiz artırımı yapmasını bekleyen Deutsche Bank, Eylül'den itibaren ise Fed'in her çeyrek dönemde faiz artırımı yapacağı ve 2022'yi toplam 5 faiz artırımı ile tamamlayacağını öngördü.

TD Securities analistleri ise Fed'in yapacağı faiz artırımı sayısına ilişkin beklentilerini 3'ten 4'e yükseltti.

Analistler ayrıca Fed'in 9 triyon dolara yaklaşan bilançosunu daraltmaya Mayıs ayında başlayacağını öngördüler. Bilanço daraltmanın başlangıcı için daha önce Eylül ayı işaret ediliyordu.

MARTTA 50 BAZ PUAN ARTIRIM

Nomura dün yayımladığın araştırma notunda, "Fed son seferinde politika faizini normalleştirirken çeyrek baz puanlık bir hızla ilerlemişti. Biz şimdi Mart toplantısında 50 baz puanlık artırım bekliyoruz" dedi.

Nomura, Fed'den Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25'er baz puanlık 3 faiz artırımı daha beklediklerini belirtirken, Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha beklediklerini vurguladı.