Deutsche Bank 1987 yılından bugüne Türkiye’de kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Deutsche Bank’ın İstanbul’daki iştiraki Deutsche Bank A.Ş. 2004 yılında bankacılık lisans değişikliği ile ürün çeşidini artırma yolunda ilk adımlarını atmıştır. 2005 yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetleri sunmaya başlayan Deutsche Bank, öncelikli olarak kurumsal müşterileri hedef almaktadır.

DEUTSCHE BANK MESAİ SAATLERİ

Deutsche Bank Türkiye hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Deutsche Bank Türkiye hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

Deutsche Bank Türkiye, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de kapalıdır.

DEUTSCHE BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Deutsche Bank Genel Müdürlük binası Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: 17-18 Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın merkez şubesine 0212 317 0 100 numaralı telefon ve 0212 317 01 05 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.