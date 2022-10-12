Detaylar kahretti! Kadıköy'deki patlamada Maryam acısı

Kadıköy'de pazar akşamı 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlamada, en üst katta ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki Maryam Khidivona hayatını kaybetmişti.
DHA'nın haberine göre, küçük kızın son 1 yıldır futbol okuluna gittiği ortaya çıktı. Maryam'ın gittiği futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan konuştu.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu. Binanın en üst katında Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. Yaşanan patlamada 8 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
"DEDESİYLE BİRLİKTE GELİYORDU"
Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra evine geldiği öğrenildi. Öte yandan küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı ortaya çıktı. Maryam'ın gittiği futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan konuştu. Demircan, "Çok üzgünüz. Meryem o kazada vefat etti. Çok seviyorduk kendisini. 1 seneden beri bu futbol okuluna geliyordu. Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. 1 seneden beri burada sessiz sedasız oturuyordu. Biz de içimize aldık. Veliler de çok seviyordu. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var." dedi.
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