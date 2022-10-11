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Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy-Fikirtepe'deki şiddetli patlamanın arkasından filmleri aratmayan bir intikam hikayesi çıktı.





İddialara göre patlamaya neden olan kişi binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan, 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olaydan ötürü araması vardı İsviçre'den kaçarak Türkiye'ye gelen Mustafa Karahan, 2012 yılında yakalanarak 8 yıl cezaevinde kaldı. Karahan pandemi nedeniyle serbest bırakıldı.

İMAL EDERKEN BOMBA PATLADI

Yine iddialara göre Mustafa Karahan, Türkiye'de yakalanarak tutuklanıp cezaevine konulmasından ailesini sorumlu tutuyordu. Özellikle kardeşine karşı öfke doluydu. Kardeşini ortadan kaldırmak için plan yapan Karahan, önce kimyasal maddeler aldı.

Evde patlayıcı maddeler imal ederken patlama meydana geldi. Ve kendisiyle birlikte iki komşusunun ölümüne yol açtı.

SOYLU: TERÖR BAĞLANTISI GÖREMEDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili yaptığı açıklamada Kadıköy'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30´a yakın kişinin ifadesi alındı" ifadelerini kullandık.