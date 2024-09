Destici: İdam bir zarurettir ve mutlaka getirilmelidir

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, Türkiye'de belirli suçların cezalarının ve infaz sisteminin yetersiz olduğunu yıllarca dile getirdiklerini ifade ederek, "Her gün, önceki suçların cezasız kalmasının başka hayatlara mal olmasından bıktık, milletimiz de bıktı. İdam cezası mutlaka hayata geçirilmelidir. İdamla birlikte, tahliyesiz müebbet hapis cezası da hukuk sistemimiz içinde hayata geçirilmelidir." dedi.

Destici şöyle konuştu:

"Cezalar yeterli değil. Cezalar işlenen suçların karşılığı değil. Bugünün ceza hukuku, suçları engelleyemiyor. Toplumu, çocuğumuzu, kızımızı, kadınımızı, polisimizi koruyamıyor. Kamu vicdanını tatmin etmiyor. Milletimiz suçluların cezalandırıldığına, cezalandırılacağına da inanmıyor. Suçluların 10-15 yıl arası sürelerde hapisten çıktıklarını, pek çoğunun yeni suçlar işleyip, yeniden insanlarımızın, ailelerin hayatlarını mahvettiklerini hep birlikte gördük.

Önceki gün pırıl pırıl bir evladımızı, görevi başındaki polis memuru Sivaslı kızımızı kaybettik. Çok üzgünüm, aynı zamanda çok da kızgınım. Toplum olarak da çok kızgınız. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’a, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Evladımızın, ailesinin de dilediği gibi ahirette Şehit Muhsin Başkanımıza komşu olmasını niyaz ediyorum. Bir kez daha ifade ediyorum. Çok üzgünüm. Bir o kadar da çok kızgınım. O sapığın, caninin bedelini ödeyeceğini de bilmesini istiyorum. Katilin suç dosyası her yerde yayınlandı. Bir cinsel taciz, 2 çocuğa cinsel istismar, 2 mala zarar verme, bir hırsızlık, bir gasp, 2 yağma, 2 kasten yaralama, 8 ayrı uyuşturucu kullanma ve bir uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan suç makinesinin, suçların tümünden adli kontrol kararı alıp, hiç cezaevine girmediğini duyuyoruz. Böyle bir hukuk sistemi olabilir mi? Bu şu demektir; hukuk yok. Suçun karşılığı yok demektir. Biz eleştirilerimizde haklı çıkmak istemiyoruz. Ama durum bu. Hala bazıları utanmazca polisimiz eleştiriliyor. Başta muhafazakâr maskesi takan PKK soytarısı sözde milletvekiline ve herkese söylüyorum ki; polisimizin sadece şehit olduğunda haklı sayıldığı sistemi yıkacağız. Bir kez daha söylüyorum. İdam bir zarurettir ve mutlaka getirilmelidir. Her gün birbirine benzeyen böyle felaketlerle karşılaşmaktan biz de bıktık, milletimiz de bıktı. Her gün, önceki suçların cezasız kalmasının başka hayatlara mal olmasından biz de bıktık, milletimiz de bıktı. İdam cezası mutlaka hayata geçirilmelidir. İdamla birlikte, tahliyesiz müebbet hapis cezası da hukuk sistemimiz içinde hayata geçirilmelidir."