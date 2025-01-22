Destek Finans Faktoring halka arz detayları netleşiyor; firmanın talep toplama tarihleri açıklandı. Toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak şirket, 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılıyor ve kazanacağı fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak. İşte, Destek Finans Faktoring talep toplama tarihleri...