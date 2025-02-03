Destek Finans Faktoring halka arz sonuçları açıklandı. 3.9 milyar TL ile firmanın yüzde 25'i borsaya açıldı ve toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtımı yapıldı. Firmanın halka arzına 100 binden fazla yatırımcı katıldı. İşte, Destek Finans Faktoring halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...