Ardından mekândan çıkan sevgilisi Derya Uluğ, arkadaşlarıyla güzel bir gece geçirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ailesini ziyarete giden Uluğ, enerji dolduğunu ve her şeyin güzel geçtiğini belirtti.

Derya Uluğ, ortaya atılan hamilelik iddiaları sorulduğunda ise "Yok canım, öyle bir şey olur mu?" dedi.