Derya Uluğ korkuttu!

Son dönemin yıldızı parlayan popçularından olan Derya Uluğ, hastanelik oldu. Ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Uluğ'un yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı. Uluğ, akşam saatlerinde ise taburcu edildi.

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