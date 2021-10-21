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Derya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı - Magazin haberleri

Derya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bilinmeyenlerini anlattı. Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, ilişkisi ve en büyük pişmanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu

21.10.2021 - 09:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Derya Uluğ, Yasemin Şefik'in "Ritmik Sohbetler" programına konuk oldu. Müzisyen Asil Gök ile birlikteliği devam eden Uluğ, "Nasıl bir aşıksın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

  • "HER ZAMAN FARKLI BİR EVREYE GEÇTİK"

    35 yaşındaki şarkıcı, "Sadık bir aşığım. 6 senedir Asil'le beraberim. Her zaman farklı bir evreye geçtik." ifadelerini kullandı.

  • "18 YAŞINDA YAPTIRMIŞTIM"

    En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

  • "ESTETİĞE GELMEDİM"

    Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.

  • "İNSANLAR KİLOMA TAKIK"

    Daha önce aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan Derya Uluğ, "Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. 40 beden olmuştum. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolarda gitti." ifadelerini kullanmıştı.

    Konuyla ilgili konuşan sanatçı, "İnsanlar genel olarak benim kiloma çok takık. Kilo almadım bu arada çok sağlıklı besleniyorum. Klip için fit olmam gerekiyor" demişti.

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