"Umarım torun özlemim sona erer"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Derya Tuna, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirle sohbet eden Tuna, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaptığı ve ölümden döndüğü kaza ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Derya Tuna, basın mensuplarına, "Hiç sormayın. Geçti, bitti. Güzel şeyler olsun, Allah beterinden saklasın" açıklamasını yaptı.