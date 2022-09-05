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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın arkadaşıyla beraber bir restoranda yemek yiyen çift, ardından mağazaları gezdi.

"GÜNLER GEÇMEK BİLMİYOR"

Basın mensuplarıyla da sohbet eden İdo Tatlıses, "Yeni şarkım için son günler ama günler geçmek bilmiyor. Çok iddialı bir şarkı geliyor" dedi.

Şefkatli ve Tatlıses'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.