Bu sabah yeni evinin manzarasını takipçileriyle paylaşan 63 yaşındaki Baykal, gönderisine şu notu düştü:

Günaydın... Yeni ev, yeni hayat diye koştururken hiçbir şey paylaşamadım. İnsan zaman içinde ne çok biriktiriyor. İnanın küçülmek, arınmak iyi geldi. Hepsi bitince paylaşacağım sizlerle. Şu an çok karışığım. Koronavirüs günlerinde taşınmak...