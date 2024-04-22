Saç derisini daha iyi temizleyebilmek için çift şampuanlama yapmak gerekli mi?
Saçlarını temiz tutmak için çoğu insan saçlarını bir kez şampuan ve saç kremi ile yıkar. Ancak bunun dışında çift şampuanlama yani iki kez yıkama denilen bir yöntemi uygulayanlar da vardır. Peki, çift şampuanlama daha iyi sonuçlar sağlayabilir mi? İşte, çift şampuanlama hakkında bilmeniz gerekenler, bu yöntemi kimlerin denemesi gerektiği ve dermatologların tavsiyeleri...
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Saçı iki kez şampuanlayarak yıkamak uzun süredir insanların bazılarının uyguladığı bir yöntem. Ancak bu yöntemin ne kadar doğru, kimler için uygun olduğu konusunda insanların bilgisi olmayabilir bu sebeple sizin için haberimizde bazı dermatologların düşüncelerini derledik. İşte, saçınızı kaç kere şampuanlamanız gerektiğine dair detaylar...
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HERKESE UYGUN DEĞİL!
İnternette çift şampuanlama konusunda video paylaşan bazı insanlar iki kez yıkamanın daha yararlı olduğunu düşünüyor: İlk yıkama saçtaki birikintileri ve kalıntıları ortadan kaldırırken ikinci yıkama ise saç derinizde daha derin bir temizlik sağlayarak saç derisine ulaşabiliyor.
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Ancak uzmanlara göre bu düşüncenin doğruluk payı olsa da herkese uygun bir yöntem değil. Bunun sebebini dermatolog ve kozmetik cerrahı Melanie Palm şu şekilde açıklıyor: Saçınızı iki kez şampuanlamanızın gerekliliği; saç tipi, kişisel saç bakım ihtiyaçları ve günlük aktivite düzeyine bağlı olarak değişebilir.
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Bununla birlikte dermatolog doktor Brendan Camp ise çift şampuanlamanın saç derisinde ve saçta biriken yağ, kir, ter ve ürün kalıntılarını gidermede harika olduğunu düşünüyor. Ayrıca saç derisini ve saçı ölü deri hücrelerinden, mikroorganizmalardan ve kokudan arındırmaya yardımcı olacağını da ekliyor. Ancak o da Palm gibi herkesin uygulamaması gerektiğini düşünüyor.
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KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN UYGUN OLABİLİR
Palm ise saçında daha derin temizliğe ihtiyacı olanlar için özellikle kıvırcık veya kabarık saçları olan veya birkaç gün boyunca sık sık saçlarını yıkamayan kişiler için yararlı olabileceğini söyledi.
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YAĞLI SAÇLARIN DA İKİ KEZ YIKAMASI YARARLI OLABİLİR
Palm iki kez şampuanlamanın, daha yağlı saç derisi olan insanlar için de yararlı olabileceğini; aşırı sebum, yağ ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra, sık sık egzersiz yapmaktan dolayı kafa derisi terleyen insanların da iki kez yıkayabileceğini aktardı.
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ÇİFT ŞAMPUANLAMA BAZI SAÇLAR İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR
Çift şampuanlama yöntemi saçını her gün veya günaşırı yıkayan insanlar için uygun değildir. Palm ve Camp her gün saç yıkayan insanların, saçlarını iki kez yıkadıklarında şampuanın saçta bulunması gereken yağı alarak saçın dengesini bozabileceğini düşünüyorlar.
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Bunun yanı sıra her gün saç yıkayan insanlar; bu yağ eksikliğinden dolayı saçlarının kırılması, saç derilerinin soyulması ve kuruması gibi sorunlarla karşılaşabilir, bu sebeple çift şampuanlamadan zarar görebilirler.
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HASSAS SAÇ DERİSİNE ZARAR VEREBİLİYOR
Hassas saç derisine sahip kişiler için çift şampuanlama; kuruluğa, kepeğe veya pullanmaya neden olabileceği için Palm ve Camp iki kez yıkamadan kaçınmalarını öneriyor.
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SAÇ KREMİ DE İKİ KERE UYGULANMALI MI?
Camp, saç kremini iki kez uygulamanın çifte şampuanlamanın etkisini bozacağını düşündüğünü için önermiyor. Bununla birlikte Palm ise saçın yıkandığı gün iki kez bakım yapılmasını önermiyor, yani bir kez saç kremi sürüp saçta 3 dakika tutmanın yeterli olacağını düşündüğünü ekledi.
Kaynak: Health