YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Uzmanlar koyu yeşil yapraklı sebzelerin saç uzaması için gerekli olan A vitamini deposunu sağladığını belirtiyor. Brokoli, brüksel lahanası, lahana ve karalahana gibi sebzeler, A ve C vitaminleri, folik asit ile biyotin açısından faydalı ve zengin yiyeceklerdir.

Özellikle kadın tipi saç dökülmesine karşı önemli rol oynayan ıspanak, önemli bir demir kaynağı.

Ancak aşırı demir tüketiminin de saç dökülmesine neden olabileceği araştırmalarda yer alıyor.